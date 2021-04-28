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Замула сыграл почти 20 минут в дебютном матче в НХЛ, заработав полезность «+1»

Замула сыграл почти 20 минут в дебютном матче в НХЛ, заработав полезность «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:4, которая позволила им прервать 10-матчевую серию поражений.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 34 секунды и заработал показатель полезности «-2», не отметившись результативными действиями. Дебютный матч в НХЛ провёл другой российский защитник «Филадельфии» — Егор Замула, его игровое время составило 19.19 при показателе полезности «+1». 21-летний защитник отметился тремя бросками в створ ворот и одним заблокированным броском. Его сыграл 19 секунд в большинстве и не выходил на лёд в меньшинстве.

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