Тренер сборной Швеции — об 1:12 в матче с Канадой: сегодня играли мальчики против мужчин

Главный тренер юниорской сборной Швеции Андерс Эриксен прокомментировал разгромное поражение от сборной Канады на ЮЧМ-2021.



«Сегодня играли мальчики против мужчин. Мы слишком часто теряли шайбу в первом периоде, теперь нам надо извлечь урок из этого матча. У нас будет выходной перед матчем со Швейцарией, надеюсь, мы сможем стать сильнее после этой игры», — заключил главный тренер сборной Швеции Андерс Эриксен.



Канадцы разгромили соперника со счётом 12:1. В составе победителей голами отметились Шейн Райт (3), Брэндт Кларк (2), Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон и Логан Стэнковен. За Швецию единственный гол забил Симон Форсмарк.



Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

«Играли мальчики против мужчин». Швеция опозорилась на ЮЧМ, получив от Канады 12 шайб! Это самое сокрушительное поражение младших «тре крунур» в истории турнира.