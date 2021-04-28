Источник: голкипер Шикин пополнит состав «Автомобилиста»

29-летний российский голкипер «Куньлунь Ред Стар» Дмитрий Шикин перейдёт в екатеринбургский «Автомобилист», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника 29-летний вратарь заключит контракт с екатеринбургским клубом сроком на один сезон.

Текущий сезон Шикин провёл в «Куньлуне», где сыграл 35 матчей, один из которых – сухой. Ранее голкипер выступал за «Сочи», «Дизель», «Буран», «Атлант» и СКА.

Напомним, что Дмитрий Шикин – чемпион мира 2011 года среди молодёжных команд.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» набрал 34 очка в 60 матчах и занял последнее место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 68 баллами завершил чемпионат на седьмой строчке.