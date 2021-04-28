Хартли: «Авангард» дважды всухую обыграл ЦСКА, это за пределами воображения

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина-2021.



«Я так счастлив видеть наших игроков, персонал. Мы – чемпионы, и мы это заслужили. Мы – невероятная команда, невероятный клуб. Я оглядываюсь назад, когда 15 июля мы начали сборы. Мы бросили вызов игрокам, чтобы они каждый день становились лучше. И в последних двух матчах мы всухую обыграли ЦСКА, это за пределами воображения. Очень горжусь нашими ребятами», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В первом матче серии омский «Авангард» одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).