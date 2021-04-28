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Хартли: рождён под счастливой звездой, 6 лиг, 6 титулов. Кубок Гагарина был личным вызовом

Хартли: рождён под счастливой звездой, 6 лиг, 6 титулов. Кубок Гагарина был личным вызовом
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своём уникальном достижении, связанном с победой во всех лигах, где он тренировал.

«Я стал вторым после Кинэна тренером, выигравшим и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли? Дело не во мне, я приехал сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина, это был мой личный вызов. Мне очень повезло, я рождён под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах.

Но в то же время это командная игра, я приехал сюда три года назад, вырос вместе с игроками, членами тренерского штаба. Добавились новые игроки, пришёл Алексей Волков. Мы выросли как семья, дело не во мне, это не моё чемпионство, а чемпионство «Авангарда».

Я выучил одну вещь уже очень давно, родители говорили мне: «Окружи себя хорошими людьми, они сделают тебя успешным». Это моя история», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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