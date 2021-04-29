Бадюков: большинство ЦСКА в конце игры – иллюстрация всей серии

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился своим мнением об итогах финальной серии Кубка Гагарина — 2021.
«Серия получилась очень хорошая, красивая. «Авангард» полностью заслужил Кубок Гагарина, долго шёл к этому. Была самоотверженная, честная игра. Можно только поздравить «Авангард», команда заслуженно победила.
Почему ЦСКА не реализовал игру «5 на 3»? Слишком много бросков, тройка защитников хорошо сыграла. Это большинство ЦСКА – иллюстрация всей серии, меньшинство «Авангарда», Шарипзянов на себя три шайбы поймал. ЦСКА не хватило креативности в розыгрыше, но в таких ситуациях не до креатива. Нельзя сказать, что это тренерское поражение Никитина.
Не показалось ли, что при счете 2:1 в серии для «Авангарда» всё может закончиться плохо? Не было сомнений, что ЦСКА будет держать такой же темп. А вот то, что хороший темп был у «Авангарда», — заслуга всего тренерского штаба. К решающим матчам они подвели команду в хорошей форме даже с травмированными игроками. Мы видели, что, когда переигрывали смену, игроки хорошо двигались. Совершенно не ощущалось, что «Авангард» проигрывает ЦСКА в скорости», — заявил Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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