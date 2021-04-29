Плющев: ЦСКА играл безразлично и аморфно — не очень хорошо это смотрелось

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021.
«В финале всегда всё тяжело, всё через кровь и боль. Считаю, что он получился, но только для одной команды. Вторая может занести весь плей-офф себе в пассив. «Авангард» сделал всё что мог, для них это первый Кубок, который они реально могли выиграть. И они выиграли — на жилах, на характере, на грамотно выстроенной игре, чего нельзя сказать про ЦСКА.
Однозначно «Авангард» заслужил победу, без вопросов. Хотя мой клуб, который меня воспитал в своё время, даже не понял, как играл последние матчи. Настолько безразлично и аморфно — не очень хорошо это смотрелось.
Дело даже не в пять на три, хотя это действительно надо реализовывать. У хорошей команды это должно от зубов отскакивать. Посчитайте, сколько было у ЦСКА большинства в этом плей-офф и сколько они реализовали — всё встанет на места. Все розыгрыши — сплошная импровизация, а должна быть хорошая схема розыгрыша. Импровизация бывает в концовке, а не с самого начала. Поэтому и большинства не было. А не имея его, как можно претендовать на какой-либо приз?» – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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