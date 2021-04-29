Грубец — о победе «Авангарда»: верил, что такое может случиться, но никому не говорил

Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец прокомментировал победу омского клуба в плей-офф КХЛ.



«Рад этой победе, она много значит для меня, для клуба, для Омска. Непередаваемые ощущения. Я верил внутри себя, что такое может случиться, но никому не говорил. Мне очень нравится эмблема «Авангарда»! Я как-то сказал жене, ещё выступая за «Куньлунь», что хочу однажды сыграть за «Авангард». Она спросила, почему, и я ответил, что у них лучший логотип во всей лиге! Потом я стал игроком команды и подумал, что это очень неплохо.



Мне сразу сказали, что берут меня для плей-офф. Я такой: «Ну хорошо, будет моё время, и я вам что-нибудь покажу». Но не нужно забывать, что не сыграй Игорь Бобков здорово в первой серии, и нас бы здесь сейчас не было», — приводит слова Грубеца официальный сайт КХЛ.

Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто! Насладитесь этими кадрами.