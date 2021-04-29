Игроки сборной Украины потребовали публичных извинений от президента ФХУ

Игроки сборной Украины по хоккею, тренеры и сотрудники клубов УХЛ направили письмо президенту федерации Георгию Зубко с требованием публичных извинений.
Ещё одно требование — проведение честных выборов президента организации, к которым будут допущены все кандидаты. В случае невыполнения игроки заявили о готовности отказаться от участия в любых мероприятиях ФХУ.
Письмо подписали 60 человек, среди них экс-тренер сборной Украины Сергей Витер, Александр Победоносцев, Сергей Варламов, Алексей Житник, Евгений Бруль.
Копии письма направили главе НОК Сергею Бубке, министру молодёжи и спорта Вадиму Гутцайту, а также главе профильного Комитета ВРУ Андрею Кожемякину.
«Мы как представители хоккейного движения Украины очень возмущены вашим заявлением о чемпионате Украины по хоккею сезона-2020/2021, который, по вашему мнению, является «антиукраинским».
Именно такое высказывание касательно текущего хоккейного первенства указано в статье на сайте Tribuna.com, ссылкой на которую вы поделились на своей странице в Facebook.
Вы как президент Федерации хоккея Украины не имеете никакого морального права на такие высказывания в адрес людей, которые кладут своё здоровье на хоккейных площадках не только Украины, но и мира или вкладывают собственные деньги в развитие клубов и ДЮСШ.
Мы, хоккеисты украинских клубов и сборных, требуем от вас публичных извинений за свои высказывания по поводу тех, кто представляет хоккейную Украину в мире.
До этого, а также до честных выборов президента Федерации хоккея Украины, на которые будут допущены все желающие кандидаты, мы оставляем за собой право не участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой ФХУ», — говорится в сообщении на официальном сайте УХЛ.
- 29 апреля 2021
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