Стартовый состав юниорской сборной России на матч с Германией

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 30 апреля в 00:00 мск сыграет третий матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Германии.
Иванов (Бринкман)
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Квочко — Мичков;
Дуда — Фигурин, Петров — Иванцов — Полтапов;
Иванов, Бучельников — Лазутин — Кателевский; Гайдамак.
Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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