Стартовый состав юниорской сборной России на матч с Германией

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 30 апреля в 00:00 мск сыграет третий матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Германии.



Иванов (Бринкман)

Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;

Новиков — Коромыслов, Чибриков — Квочко — Мичков;

Дуда — Фигурин, Петров — Иванцов — Полтапов;

Иванов, Бучельников — Лазутин — Кателевский; Гайдамак.



Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.