Шат-аут Андрея Василевского помог «Тампе» обыграть «Даллас»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей отличились Ондржей Палат, Блейк Коулман и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 бросков, оформив шат-аут. Защитник Михаил Сергачёв очков в этой встрече не набрал. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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