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Шат-аут Андрея Василевского помог «Тампе» обыграть «Даллас»

Шат-аут Андрея Василевского помог «Тампе» обыграть «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Ондржей Палат, Блейк Коулман и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 бросков, оформив шат-аут. Защитник Михаил Сергачёв очков в этой встрече не набрал. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Палат – 14:41' (5x5)   2:0 Коулман – 48:27' (бул)   3:0 Пойнт (Василевский) – 58:39' (en)
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