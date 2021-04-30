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Яромир Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру

Яромир Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру
Хоккей / Прочие турниры 0
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Владелец и форвард «Кладно» Яромир Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру. В феврале Ягру исполнилось 49 лет, а «Кладно» не так давно оформила себе путёвку в чешскую Экстралигу.

«Я считаю, что ещё могу играть. Но мне нужно много работать, прикладывать ещё больше сил. Я должен много тренироваться, следить за весом. Я привык к тому, что забиваю гол, если хочу этого. Я очень много работал с ранних лет над тем, чтобы у меня это получалось. И вдруг я почувствовал, что всё изменилось.

Я играю до сих пор, потому что чувствую ответственность перед клубом. Это главная причина. Не будь этого, я не носился бы по льду. Потому что мне стыдно за себя. Можно и так сказать.

Я жду от себя намного большего и не получаю этого. Но я отдаю себе отчёт, что многие спонсоры покинут команду, если я уйду. Поэтому у меня нет выбора.

Я не могу уйти. У нас проданы все билеты на матчи под открытым небом. Честно, я понимаю, что должен играть намного лучше. Я хочу играть намного лучше, чтобы помочь команде. Одно я знаю точно – я сделаю всё, чтобы помочь моему клубу», — приводит слова Яромира Ягра официальный сайт НХЛ.

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