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Федерация хоккея России утвердила форму сборной для чемпионата мира в Риге

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея России утвердила форму сборной для чемпионата мира в Риге
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Федерация хоккея России (ФХР) утвердила вариант игровой формы, в которой национальная сборная выступит на чемпионате мира 2021 года в Латвии. Об этом сообщил глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Мы уже согласовали форму. На ней будет использован логотип Олимпийского комитета России — пламя и олимпийские кольца. Этими кольцами мы также подчеркиваем, что являемся действующими олимпийскими чемпионами, и, находясь в этом статусе, мы работаем над тем, чтобы выиграть чемпионат мира и двигаться вперёд, к Олимпиаде, где мы будем подтверждать своё звание», — приводит слова Романа Ротенберга ТАСС.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Календарь чемпионата мира по хоккею 2021 года

Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее стало известно, что IIHF одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.

ИИХФ разрешила использовать музыку Чайковского вместо гимна России на ЧМ-2021
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