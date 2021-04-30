Каменский: Ковальчук — настоящий профессионал, ему не поздно снова вернуться в НХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал возможный переход Ильи Ковальчука в клуб НХЛ.
«Если Ковальчук и «Авангард» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, значит, все остались довольны. Думаю, у Ильи есть какие-то планы: он уже состоявшийся игрок и отвечает за свои действия и поступки. Илья с «Авангардом» выиграли Кубок Гагарина и выполнили цель на этот сезон, с чем их можно только поздравить. Все расстаются с хорошим настроением и добрыми намерениями.
Возвращение в НХЛ? О планах Ильи нужно спрашивать у него самого — только он о них знает. Могу сказать точно: он действительно любит хоккей и никогда не останавливается на достигнутом. Илья — настоящий профессионал, ему не поздно снова вернуться в НХЛ», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 30 апреля 2021
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