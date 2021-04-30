Крэйг Вудкрофт продлит контакт с минским «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом.

По нашей информации, минский клуб и канадский специалист договорились о новом контракте. Под руководством Вудкрофта «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции прошедшего регулярного чемпионата, а в плей-офф минчане уступили петербургскому СКА 1-4. Напомним, что следующий сезон станет для специалиста четвёртым в Минске.

Ранее канадец тренировал немецкий «Адлер Мангейм» и швейцарскую «Женеву-Серветт».

Победителем сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги стал омский «Авангард», который в шести матчах финальной серии Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА. В решающем матче победную шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.