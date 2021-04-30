До 30 апреля «Трактор» сделал квалификационные предложения 17 хоккеистам, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Предложения получили:
Голкипер: Сергей Мыльников
Защитники: Марк Рубинчик, Игорь Чибриков, Игорь Исаев, Глеб Бабинцев, Данил Мокрушев, Богдан Жиляков, Дмитрий Алексеев.
Нападающие: Данил Зиновьев, Никита Язьков, Марсель Шолохов, Иван Ширяев, Дмитрий Шешин, Александр Тридчиков, Александр Подкорытов, Константин Лукин, Андрей Ерофеев.
Квалификационное предложение — это предусмотренный регламентом способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом. Работа в этом направлении продолжается.
В прошедшем сезоне челябинский клуб завершил регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» 1-4.
- 30 апреля 2021
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