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Родной брат Олега Знарка возглавил женскую команду из системы «Трактора»

Родной брат Олега Знарка возглавил женскую команду из системы «Трактора»
Хоккей / Прочие турниры 0

Российский специалист Игорь Знарок стал главным тренером «Белых Медведиц», женской команды в системе «Трактора». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игорь Знарок является братом бывшего тренера московского «Динамо», СКА, «Спартака» и сборной России Олега Знарка.

«Приглашение стать главным тренером женской команды стало очень неожиданным. Это новый вызов в моей тренерской карьере. Девочки – это другая психология. Всё будет по-новому. С одной стороны, тяжело, с другой – крайне интересно.

Что женский, что мужской хоккей — одинаковы. Тренировки одни и те же. Тактика одна, упражнения тоже. Разве что нагрузки у женщин меньше, нет силовой борьбы.

Во главе угла комплектование команды. Селекцию придётся проводить с нуля. Нужно постараться вернуть в Челябинск наших воспитанниц. Потом – всё по плану.

Предсезонную подготовку проведём в Челябинске. По турнирам пока рано говорить. Чемпионат, предварительно, начнётся в начале сентября. Всё будет зависеть от того, как он будет проводиться. В этом сезоне – зимние Олимпийские игры и Универсиада. Поэтому, думаю, зимой месяц, два, а то и три будут простыми, игр не будет. Так что всё зависит от календаря. От него и станем строить предсезонную подготовку воссозданных «Белых Медведиц», — прокомментировал своё назначение Знарок.

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