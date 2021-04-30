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«Салават Юлаев» продлил контракт с Джеффом Плэттом

«Салават Юлаев» продлил контракт с Джеффом Плэттом
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим клуба Джеффом Плэттом, сообщает официальный сайт уфимской команды.

Новое соглашение с форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне канадец с белорусским гражданством провёл за юлаевцев 31 матч, набрал 12 (7+5) очков при показателе полезности «+4» и 16 штрафных минутах.

Всего в КХЛ нападающий принял участие в 684 матчах при 359 (199+160) набранных очков, показатель полезности составляет «+16», и 491 штрафной минуте. Плэтт является участником чемпионатов мира 2014, 2016, 2018 и 2019 годов в составе сборной Беларуси. А также вице-чемпионом России, обладателем Кубка Континента и Кубка Открытия сезона — 2015/2016 в составе ЦСКА.

Плэтт присоединился к «Салавату» по ходу сезона-2020/2021, перейдя из «Автомобилиста».

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