Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: «Ак Барс» продлил контракт с Лямкиным

Источник: «Ак Барс» продлил контракт с Лямкиным
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с защитником Никитой Лямкиным, сообщает winners_hockey в «Инстаграме». Как сообщает источник, соглашение рассчитано на два года.

Следующий сезон станет для Лямкина пятым в составе «Ак Барса».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. В плей-офф у Лямкина две передачи в 13 встречах.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанцы заняли первое место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (4-0), «Салават Юлаев» (4-0), но уступил будущему победителю Кубка Гагарина — омскому «Авангарду» — в семи матчах (3-4).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021