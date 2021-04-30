Источник: «Ак Барс» продлил контракт с Лямкиным
Казанский «Ак Барс» продлил контракт с защитником Никитой Лямкиным, сообщает winners_hockey в «Инстаграме». Как сообщает источник, соглашение рассчитано на два года.
Следующий сезон станет для Лямкина пятым в составе «Ак Барса».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. В плей-офф у Лямкина две передачи в 13 встречах.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанцы заняли первое место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (4-0), «Салават Юлаев» (4-0), но уступил будущему победителю Кубка Гагарина — омскому «Авангарду» — в семи матчах (3-4).
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