Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия — Чехия: онлайн-видеотрансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00

Россия — Чехия: онлайн-видеотрансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Завтра, 2 мая, сборная России проведёт четвёртый матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 00:00 мск.

Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, а в третьем – разгромила Германию (6:1).

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Календарь и состав групп ЮЧМ-2021

Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021