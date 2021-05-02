Коромыслов о разгроме Чехии на ЮЧМ-2021: подойдём с полной сплочённостью к плей-офф

Защитник сборной России Арсений Коромыслов прокомментировал разгромную победу в матче со сборной Чехии (11:1) на ЮЧМ-2021.

«Думаю, мы с каждой игрой набираем уверенность, силы, подойдём с полной сплочённостью к плей-офф. Мичков – один из лучших игроков в нашей команде. Я с ним играю и по молодёжному хоккею в России, он показывает хорошие результаты, и сам парень хороший. Ему нужно дальше прогрессировать и всё будет хорошо. Нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. На кого выйдем, на того и выйдем. Нужно проходить дальше. Разберём игру, ошибки и дальше пойдём в бой», — передаёт слова Коромыслова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Сборная России досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале. Соперником россиян станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.