Голевая феерия России на ЮЧМ! Разгромили чехов и избежали матча с Канадой в четвертьфинале

Перед началом заключительного игрового дня предварительного этапа юниорского чемпионата мира 2021 года сборная России занимала второе место в своей группе с 6 очками в 3 матчах. От первого места, на котором располагалась команда Финляндии, подопечных Альберта Лещёва отделяло 2 очка. В случае положительного исхода матча с командой Чехии россияне сохраняли шансы занять первую позицию. Для этого требовалось поражение финнов в матче со сборной США.

При этом наши парни могли занять любое место в своей группе (от первого до четвёртого). При любом исходе встречи с командой Чехии окончательную судьбу российской команды прояснил бы только последний матч группового турнира, в котором американцы сыграют с финнами. Однако для того, чтобы точно избежать встречи с командой Канады уже на стадии четвертьфинала, россиянам необходимо было обыгрывать чехов.

С кем сборная Россия сыграет в четвертьфинале ЮЧМ? Возможны четыре варианта Заключительный игровой день предварительного этапа определит соперника команды Альберта Лещёва по первому раунду плей-офф.

Поставленную задачу российские хоккеисты начали выполнять уже на второй минуте первого периода, когда главный герой прошлого матча на турнире Матвей Мичков открыл счёт во встрече. Двумя днями ранее Матвей стал самым юным автором покера среди российских хоккеистов на ЮЧМ — на момента матча с командой Германии (6:1) ему исполнилось 16 лет, 4 месяца и 20 дней. Ранее рекорд принадлежал Александру Овечкину: 12 апреля 2002 года в матче со сборной Словакии ему было 16 лет 6 месяцев и 26 дней.

«Это мир Мичкова, а мы в нём живём». Русский талант заставил хоккейный мир говорить о себе 16-летний вундеркинд забросил четыре шайбы за матч и вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

Забегая вперёд, в матче с чехами Матвею оформить покер не удалось, но на победные рельсы российскую сборную поставил именно он. 16-летнему форварду удался классный кистевой бросок под дальнюю штангу. Во второй половине стартового отрезка нашей команде удался решающий рывок в матче — с интервалом в пять минут отличились Прохор Полтапов и Иван Мирошниченко. Нападающий системы «Авангарда» пробил Оливера Шатны при игре в большинстве.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

После перерыва в воротах сборной Чехии появился Томаш Суханек, который удерживал свои ворота в неприкосновенности на протяжении 11 минут. Первая шайба за его спиной оказалась после броска Арсения Коромыслова. Российский защитник бросил от синей линии, а Юров, расположившись на пятаке, помешал Суханеку разглядеть шайбу, которая залетела в ближний верхний угол ворот.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

Голкипер Сергей Иванов начинал нынешний турнир в роли третьего номера сборной России, но в ходе мирового первенства выиграл конкуренцию у Кирилла Герасимюка и Валерия Бринкмана, плотно застолбив за собой пост основного голкипера команды. Единственный гол в матче Сергей пропустил лишь после подправления. Чехи подняли шайба на синюю линию, Давид Моравец набросил на пятак, а Якуб Кос с лёта переправил в ворота. Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения легитимности взятия ворот, после которого они подтвердили правильность взятия ворот.

Всего спустя 76 секунд после гола Коса российская сборная восстановила преимущество в четыре шайбы. С броском с ползоны Суханек справился, а уже добивание Дмитрия Кателевского с пятака стало голевым. На перерыв же россияне ушли с ещё большим запасом — в раздевалку дубль оформил Полтапов. Прохор обыграл двух чешских защитников, выбрал момент для броска и классно исполнил из центра зоны, поймав Суханека на противоходе.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

В заключительном периоде российская команда спокойно довела игру до нужного себе результата. В начале отрезка дубль оформил Мичков, забросивший уже свою восьмую шайбу на этом мировом первенстве. Матвей у правого борта на развороте ушёл от защитника, продвинулся к воротам и запустил шайбу в ближнюю девятку. В зачёте снайперов суперюниор российского хоккея снова вышел в единоличные лидеры, опередив белорусского нападающего Данилу Климовича, на счету которого шесть точных бросков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

На достигнутом россияне и не думали останавливаться, следом отличился Фёдор Свечков, сделавший счёт уже 8:1 в пользу сборной России. Юров здорово сработал в отборе в своей зоне, далее сделал передачу на ход Свечкову, который докатил до ворот и бросил низом — шайба проскочила под щитками голкипера. Для Данилы голевая передача стала второй в этом матче.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

В середине периода Владислав Сапунов угодил под грязный силовой приём чешского хоккеиста. Чистый удар в спину — и чешский хоккеист по имени Марцел Марцел отправляется досматривать хоккей из своей раздевалки. За грубость сборная Чехии поплатилась ещё одной пропущенной шайбой — второй гол в матче забил Свечков. Шайбы продолжали сыпаться в ворота соперника как из рога изобилия. Поймавшая кураж сборная России забивала один гол за другим.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

В последние две минуты матча счёт до сокрушительного довели Юров и оформивший хет-трик Мичков. Это была настоящая голевая феерия в исполнении сборной России. За два последних матчах предварительного раунда россияне в общей сложности отгрузили в ворота команд Германии и Чехии феноменальные 17 голов.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

Россияне одержали самую крупную победу в истории личных встреч с командами Чехии на ЮЧМ. Проведшие свой лучший матч на турнире подопечные Лещёва одержали третью победу, набрали девять очков и вышли на первое место в группе, опередив финнов. Итоговую позицию на предварительном раунде подопечные Лещёва узнают после завершения встречи США и Финляндии.

Но уже после победы над чехами можно было смело констатировать, что россияне точно не опустятся ниже второго места в группе и не сыграют в четвертьфинале со сборными Канады или Швеции. Первое место в своей группе выводило российскую команду на матч со Швейцарией, тогда как вторая позиция означала свидание с Беларусью, с которой наши парни очень прилично намучились в контрольном матче перед стартом чемпионата мира.