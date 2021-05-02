Варламов стал третьей звездой дня НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов стал третьей звездой дня Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ. Второй в рейтинге — Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс», лучшим игроком оказался форвард «Бостон Брюинз» Крэйг Смит.

Голкипер Варламов провёл седьмой сухой матч в сезоне во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». В этом матче россиянин отразил 28 бросков.

Нападающий «Торонто» Мэттьюс помог клубу обыграть «Ванкувер» со счётом 5:1 — американец оформил дубль.

Первая звезда игрового дня — Смит — оформил хет-трик в игре с «Баффало Сэйбрз», а его команда выиграла со счётом 6:2.

В текущем сезоне НХЛ Семён Варламов провёл 33 матча, в семи из которых отстоял на ноль. Голкипер выступает за «Айлендерс» с сезона-2019/2020.

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