«Автомобилист» продлил контракт с Трямкиным. Следующий сезон для него 9-й в Екатеринбурге

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил односторонний контракт с защитником команды Никитой Трямкиным на два года, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.



Соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года. Таким образом, следующий сезон станет для Трямкина девятым в «Автомобилисте».



За «Автомобилист» в КХЛ защитник дебютировал в ноябре 2012 года. Сейчас на счету Трямкина 438 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 98 очков (27+71).



В 2014 году на драфте НХЛ Трямкин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под общим 66-м номером.



В текущем сезоне КХЛ Трямкин провёл 60 матчей в регулярке и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в пяти встречах.