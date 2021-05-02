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«Автомобилист» продлил контракт с Трямкиным. Следующий сезон для него 9-й в Екатеринбурге

«Автомобилист» продлил контракт с Трямкиным. Следующий сезон для него 9-й в Екатеринбурге
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил односторонний контракт с защитником команды Никитой Трямкиным на два года, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года. Таким образом, следующий сезон станет для Трямкина девятым в «Автомобилисте».

За «Автомобилист» в КХЛ защитник дебютировал в ноябре 2012 года. Сейчас на счету Трямкина 438 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 98 очков (27+71).

В 2014 году на драфте НХЛ Трямкин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под общим 66-м номером.

В текущем сезоне КХЛ Трямкин провёл 60 матчей в регулярке и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в пяти встречах.

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