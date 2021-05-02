Кожевников: Мичков большой молодец, растёт талант. Хочется, чтобы он прогрессировал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре юниорской сборной России на ЮЧМ-2021.



«Счёт, конечно, большой, но ничего неожиданного нет — наша команда сильнее. Россия провела отличный матч… Правда, стоит отметить, что вратарь у чехов не очень хороший.



Групповой этап пройден, нас ждёт игра с Беларусью. Шансы у них есть, как и у всех остальных — это же хоккей. Но нашей сборной, конечно, надо побеждать. Россия намного сильнее, но в таких играх многое будет зависеть от игры вратаря.



Момент с ударом в спину Сапунову — это грязь. Чехам уж очень не хотелось проигрывать.



Мичков — большой молодец. Растёт талант! Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше. Очень хочется, чтобы Матвей прогрессировал каждый год. Сильнее ли он на голову остальных ребят? Ну, по крайней мере, Мичков умеет хорошо бросать, да и чутьё у него хорошее. Он талант, только этот талант надо беречь. Никто не знает, как может сложиться судьба», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.