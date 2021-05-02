«Сочи» заключил контракты с нападающими Бакошем и Вихаревым
Хоккейный клуб «Сочи» заключил двухлетний контракт с нападающим Мартином Бакошем и однолетнее соглашение с форвардом Денисом Вихаревым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Предыдущий сезон Бакош провёл в московском «Спартаке». В регулярном сезоне у форварда в 45 встречах 28 очков: 14 заброшенных шайб и столько же результативных передач. В плей-офф у хоккеиста один гол в одной игре.
Вихарев провёл последний сезон в «Северстали». В регулярном чемпионате у хоккеиста 47 матчей и 15 очков (6+9). В плей-офф у игрока ни одного результативного действия в пяти встречах.
В сезоне-2020/2021 «Сочи» набрал 37 очков в 60 матчах, занял 10-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
15:42
-
15:13
-
14:51
-
14:36
-
14:27
-
14:23
-
14:00
-
13:21
-
13:11
-
12:51
-
12:39
-
12:31
-
12:16
-
12:08
-
11:50
-
11:36
-
11:15
-
10:56
-
10:17
-
09:46
-
09:19
-
09:08
-
08:56
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:17
-
07:45
-
07:45
-
07:29
-
07:11
-
07:00
-
06:53
-
06:44
-
06:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам