«Сочи» заключил контракты с нападающими Бакошем и Вихаревым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил двухлетний контракт с нападающим Мартином Бакошем и однолетнее соглашение с форвардом Денисом Вихаревым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Предыдущий сезон Бакош провёл в московском «Спартаке». В регулярном сезоне у форварда в 45 встречах 28 очков: 14 заброшенных шайб и столько же результативных передач. В плей-офф у хоккеиста один гол в одной игре.

Вихарев провёл последний сезон в «Северстали». В регулярном чемпионате у хоккеиста 47 матчей и 15 очков (6+9). В плей-офф у игрока ни одного результативного действия в пяти встречах.

В сезоне-2020/2021 «Сочи» набрал 37 очков в 60 матчах, занял 10-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.