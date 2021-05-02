Федотов: я не хочу прощаться, я хочу сказать — до новых встреч, увидимся на льду

Голкипер Иван Федотов обратился к «Трактору» после перехода в ЦСКА.



«Хочу пожелать «Трактору» всего наилучшего. Это тот клуб, который идёт в правильном направлении, там работают правильные люди, они знают, что и как нужно делать. Уверен, что у «Трактора» светлое будущее. Поддерживайте клуб и хоккеистов во всех начинаниях. «Трактор» играет для болельщиков, для города.



Не держите зла ни на меня, ни на «Трактор», – это жизнь, такое происходит. Я очень благодарен за то время, которое провёл здесь. Челябинск стал для меня уютным гнёздышком, где я себя ощущал и ощущаю, как дома. Тяжело от этого отходить. Все здесь были очень добры ко мне, как и я старался платить за это своей игрой, своим отношением. Я это очень ценю, это останется надолго в моей памяти.



Наступает новый этап для меня, и хочу пожелать Челябинску и «Трактору» новых побед, новых успехов. Я не хочу прощаться, я хочу сказать — до новых встреч, увидимся на ледовой площадке. Спасибо вам, всех обнял», — цитирует Федотова официальный сайт «Трактора».