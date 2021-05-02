Амир Мифтахов подписал контракт новичка с «Тампой»
Голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов продолжит карьеру в Северной Америке. Вратарь согласовал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Как сообщает официальный сайт американского клуба, соглашение рассчитано на три года.
21-летний Мифтахов — воспитанник хоккейной школы «Ак Барса». В сезоне-2019/2020 дебютировал в КХЛ в матче с «Сочи». В 2020 году выбран в шестом раунде под общим 186-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В этом сезоне Мифтахов провёл семь игр за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (14 пропущенных шайб, шесть из которых Мифтазов пропустил в одной игре — с хабаровским «Амуром») и 20 игр за «Барс» в Высшей хоккейной лиге (45 пропущенных шайб).
Амир Мифтахов продолжит карьеру в Северной Америке
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