Сборная России открыла счёт в матче с Беларусью на ЮЧМ, Мичков забросил 10-ю шайбу

Сегодня, 3 мая, сборная России проводит четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды стала сборная Беларуси. Нападающий Матвей Мичков открыл счёт на пятой минуте матча (идёт первый период, 1:0).



На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу.



Эта шайба стала для лучшего снайпера турнира десятой.



В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1).



Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.