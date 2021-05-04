«Миннесота» вырвала победу у «Вегаса» в конце матча, у Капризова гол и ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома на последних минутах вырвала победу у «Вегас Голден Найтс». Счёт встречи – 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Ник Бонино (2), Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Юнас Бродин. Капризов за 18.05 на площадке также записал на свой счёт голевую передачу.

За «Вегас» голы забили Ши Теодор, Алек Мартинес, Алекс Так, Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Следующий матч команды проведут между собой 6 мая, затем «Уайлд» 8 и 9 мая примут «Анахайм Дакс», а «Вегас» в эти же даты сыграет дома с «Сент-Луис Блюз».

В другом матче игрового дня «Сент-Луис» дома обыграл «Анахайм» со счётом 3:1. За «Блюз» забили Брэйден Шенн, Роберт Бортуццо и Райан О'Райлли.