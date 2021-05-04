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«Миннесота» вырвала победу у «Вегаса» в конце матча, у Капризова гол и ассист

«Миннесота» вырвала победу у «Вегаса» в конце матча, у Капризова гол и ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома на последних минутах вырвала победу у «Вегас Голден Найтс». Счёт встречи – 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Ник Бонино (2), Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Юнас Бродин. Капризов за 18.05 на площадке также записал на свой счёт голевую передачу.
За «Вегас» голы забили Ши Теодор, Алек Мартинес, Алекс Так, Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Следующий матч команды проведут между собой 6 мая, затем «Уайлд» 8 и 9 мая примут «Анахайм Дакс», а «Вегас» в эти же даты сыграет дома с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Сперджен) – 03:36' (5x5)   1:1 Теодор (Стоун, Макнэбб) – 04:29' (5x5)   1:2 Мартинес (Смит, Карлссон) – 06:05' (5x4)   2:2 Бонино (Дамба, Бродин) – 07:48' (5x5)   2:3 Так (Кребс, Руа) – 12:20' (5x5)   2:4 Стоун (Стивенсон) – 26:48' (5x5)   3:4 Бонино (Сперджен, Капризов) – 28:44' (5x4)   3:5 Маршессо (Мартинес, Карлссон) – 36:04' (5x5)   4:5 Фиала (Бонино, Раск) – 50:49' (5x5)   5:5 Капризов (Фиала) – 58:28' (6x5)   6:5 Бродин (Фолиньо, Гринвей) – 58:54' (5x5)

В другом матче игрового дня «Сент-Луис» дома обыграл «Анахайм» со счётом 3:1. За «Блюз» забили Брэйден Шенн, Роберт Бортуццо и Райан О'Райлли.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шенн (Шварц, Фолк) – 25:52' (5x4)   1:1 Гецлаф – 26:17' (5x5)   2:1 Бортуццо (Кайру, Томас) – 42:13' (5x5)   3:1 О'Райлли (Перрон, Фолк) – 59:52' (en)
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