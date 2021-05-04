Стало известно время начала матча Россия – Финляндия на ЮЧМ-2021

В полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Финляндии 6 мая в 04:00 мск.

Второй полуфинальный матч Канада – Швеция пройдёт 6 мая в 00:00 мск. В заключительном четвертьфинале турнира сборная Швеции обыграла американцев со счётом 5:2.

Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию (10:3), финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Напомним, что Россия и Финляндия уже играли на ЮЧМ-2021 на групповом этапе. Встреча завершилась поражением подопечных Альберта Лещёва по буллитам – 3:4. К концу той игры россияне вели в счёте – 3:1, но не сумели удержать преимущество.

Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.