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«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе», шайба на счету Ничушкина

«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе», шайба на счету Ничушкина
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Габриэль Ландеског, Назем Кадри и Андре Бураковски. Ничушкин за 14.24 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сан-Хосе» голы забили Эвандер Кейн (2), Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов за 15.28 на льду записал на свой счёт голевую передачу, два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1». Защитник Николай Кныжов за 21.03 нанёс один бросок по воротам, его показатель полезности составил «+1».

Следующий матч 6 мая команды проведут между собой, затем «Колорадо» на выезде 8 и 9 мая сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Шаркс» в эти же даты примут «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Кейн – 03:20' (5x5)   1:1 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 05:38' (5x5)   2:1 Гертл – 21:57' (5x5)   3:1 Кейн (Гертл, Барабанов) – 27:47' (5x5)   3:2 Ничушкин (Бураковски, Грейвз) – 41:18' (5x5)   4:2 Майер (Бёрнс, Ферраро) – 43:32' (5x5)   4:3 Ландеског (Маккиннон) – 48:59' (5x5)   4:4 Кадри – 56:21' (5x5)   4:5 Бураковски (Макар, Рантанен) – 60:41' (3x3)
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