«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе», шайба на счету Ничушкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Габриэль Ландеског, Назем Кадри и Андре Бураковски. Ничушкин за 14.24 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сан-Хосе» голы забили Эвандер Кейн (2), Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов за 15.28 на льду записал на свой счёт голевую передачу, два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1». Защитник Николай Кныжов за 21.03 нанёс один бросок по воротам, его показатель полезности составил «+1».

Следующий матч 6 мая команды проведут между собой, затем «Колорадо» на выезде 8 и 9 мая сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Шаркс» в эти же даты примут «Аризону Койотс».