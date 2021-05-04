Результаты четвертьфиналов и турнирная таблица ЮЧМ-2021

4 мая в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В очередной игровой день были сыграны все четверьтьфинальные встречи турнира.

Сборная России U18 — Сборная Беларуси U18 — 5:2



Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2.



На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу. На 16-й минуте Данила Юров при игре 5х3 отличился броском с правого пятака, а на 23-й Артём Дуда броском от синей линии сделал счёт крупным. На 28-й минуте Илья Морозов отыграл одну шайбу Беларуси, а на 32-й Фёдор Николаеня забил ещё один гол россиянам. В третьем периоде забросил сначала Иван Мирошниченко, затем отличился Всеволод Гайдамак.

Сборная Канады U18 — Сборная Чехии U18 — 10:3



Игра завершилась разгромной победой номинальных хозяев льда со счётом 10:3.



За Канаду забрасывали Уайатт Джонстон, Коннер Рулетт, Коннор Бедард (дубль), Логан Стэнковен, Дилан Гюнтер (дубль), Райан Уинтертон, Бретт Харрисон и Шейн Райт. В составе Чехии отличились Лукаш Паер, Ярослав Хмеларж и Габриэль Штурц.

Сборная Финляндии U18 — Сборная Швейцарии U18 — 2:0



Игра завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 2:0.



Счёт в матче был открыт за 4 секунды до конца 2-го периода – отличился форвард финской сборной Саму Салминен. На старте заключительной двадцатиминутки хоккеисты сборной Швейцарии имели отличную возможность, чтобы сравнять счёт, однако нападающий Луи Робен не сумел реализовать буллит. Спустя несколько минут хоккеист сборной Финляндии Алекси Хеймосалми поставил точку в этой игре, сделав счёт 2:0.

Сборная Швеции U18 — Сборная США U18 — 5:2



Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею победила команду США со счётом 5:2. В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Маттиас Хевелид, Фабиан Люселль (2), Оливер Моберг и Исак Росен. За американскую команду голы забили Саша Пастухов и Ред Савадж.

Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал состоятся 7 мая.