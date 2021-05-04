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Результаты четвертьфиналов и турнирная таблица ЮЧМ-2021

Результаты четвертьфиналов и турнирная таблица ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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4 мая в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В очередной игровой день были сыграны все четверьтьфинальные встречи турнира.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021

Сборная России U18 — Сборная Беларуси U18 — 5:2

Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2.

На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу. На 16-й минуте Данила Юров при игре 5х3 отличился броском с правого пятака, а на 23-й Артём Дуда броском от синей линии сделал счёт крупным. На 28-й минуте Илья Морозов отыграл одну шайбу Беларуси, а на 32-й Фёдор Николаеня забил ещё один гол россиянам. В третьем периоде забросил сначала Иван Мирошниченко, затем отличился Всеволод Гайдамак.

U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 20:30 МСК
Россия U18
Окончен
5 : 2
Беларусь U18
1:0 Мичков (Квочко, Бучельников) – 04:26' (5x5)   2:0 Юров (Коромыслов) – 15:18' (5x3)   3:0 Дуда (Юров, Свечков) – 22:48' (5x5)   3:1 Морозов (Михалёв, Рогач) – 27:55' (5x5)   3:2 Николаеня (Аношко) – 31:17' (5x5)   4:2 Мирошниченко – 46:23' (5x5)   5:2 Гайдамак – 48:34' (5x5)

Сборная Канады U18 — Сборная Чехии U18 — 10:3

Игра завершилась разгромной победой номинальных хозяев льда со счётом 10:3.

За Канаду забрасывали Уайатт Джонстон, Коннер Рулетт, Коннор Бедард (дубль), Логан Стэнковен, Дилан Гюнтер (дубль), Райан Уинтертон, Бретт Харрисон и Шейн Райт. В составе Чехии отличились Лукаш Паер, Ярослав Хмеларж и Габриэль Штурц.

U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 23:00 МСК
Канада U18
Окончен
10 : 3
Чехия U18
1:0 Джонстон (Бедард) – 02:01' (5x5)   2:0 Рулетт (Жилкин, Мактавиш) – 04:20' (5x5)   3:0 Бедард (Жилкин, Мактавиш) – 06:50' (5x5)   3:1 Паер (Брабенец) – 08:31' (5x4)   4:1 Стэнковен (Бедард) – 10:59' (5x5)   5:1 Гюнтер (Райт, Бедард) – 21:09' (5x4)   5:2 Хмеларж (Штурц) – 23:57' (5x5)   6:2 Гюнтер (Дель Мастро, Отман) – 36:14' (5x5)   7:2 Бедард (Стэнковен, Мактавиш) – 46:54' (5x5)   8:2 Уинтертон (Рулетт, Пинелли) – 47:09' (5x5)   8:3 Штурц (Марцел, Свозил) – 48:33' (5x5)   9:3 Харрисон (Пинелли, Уинтертон) – 49:46' (5x5)   10:3 Райт (Целльвегер) – 53:17' (5x4)

Сборная Финляндии U18 — Сборная Швейцарии U18 — 2:0

Игра завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт за 4 секунды до конца 2-го периода – отличился форвард финской сборной Саму Салминен. На старте заключительной двадцатиминутки хоккеисты сборной Швейцарии имели отличную возможность, чтобы сравнять счёт, однако нападающий Луи Робен не сумел реализовать буллит. Спустя несколько минут хоккеист сборной Финляндии Алекси Хеймосалми поставил точку в этой игре, сделав счёт 2:0.

U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
04 мая 2021, вторник. 01:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
2 : 0
Швейцария U18
1:0 Салминен (Матикка, Туомаала) – 39:56' (5x4)   2:0 Хеймосалми – 50:42' (5x5)

Сборная Швеции U18 — Сборная США U18 — 5:2

Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею победила команду США со счётом 5:2. В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Маттиас Хевелид, Фабиан Люселль (2), Оливер Моберг и Исак Росен. За американскую команду голы забили Саша Пастухов и Ред Савадж.

U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
04 мая 2021, вторник. 04:00 МСК
Швеция U18
Окончен
5 : 2
США U18
1:0 Хевелид (Росен, Ольссон) – 03:09' (5x4)   1:1 Пастухов (Дюк, Беренс) – 33:00' (5x4)   2:1 Люселль – 33:43' (5x5)   3:1 Люселль (Дауэр Нильссон) – 41:26' (4x4)   4:1 Моберг (Стрёмгрен, Росен) – 54:25' (5x4)   4:2 Савадж – 58:04' (6x5)   5:2 Росен (Хаса) – 59:57' (en)

Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал состоятся 7 мая.

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