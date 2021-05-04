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Кровопусков: Педан — габаритный защитник, добавит мощи линии обороны «Динамо»

Кровопусков: Педан — габаритный защитник, добавит мощи линии обороны «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор ХК «Динамо» Москва Евгений Кровопусков прокомментировал возвращение защитника Андрея Педана в клуб.

«Кандидатура Андрея Педана была рассмотрена руководством клуба и главным тренером. Взвесив все «за» и «против», Андрею был предложен контракт на два сезона. Габаритный защитник добавит мощи нашей линии обороны. Главное качество Андрея — надёжная игра у своих ворот. Примечательно то, что Андрей также не чужой для «Динамо». В 2010 году клуб выбрал его на драфте юниоров КХЛ. Поэтому тоже можем сказать Андрею — с возвращением!» — цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.

Напомним, что защитник Андрей Педан подписал односторонний контракт с московским «Динамо» сроком на два года.

Защитник Андрей Педан подписал контракт с московским «Динамо»
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