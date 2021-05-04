Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джимми Мёрфи — о штрафе Уилсона: это просто смешно!

Джимми Мёрфи — о штрафе Уилсона: это просто смешно!
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Спортивный обозреватель Джимми Мёрфи прокомментировал решение департамента безопасности игроков оштрафовать Тома Уилсона на $ 5000 за удар Павла Бучневича.

«Что за компромат у Уилсона и «Вашингтона» есть на НХЛ? Это просто смешно!» – сказал Джимми Мёрфи.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.

Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (в пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.

Нападающий «Вашингтона» Уилсон оштрафован за удар Бучневича
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021