«Его даже не дисквалифицировали». Уитни прокомментировал просьбы вышвырнуть Уилсона из НХЛ

Известный в прошлом защитник Райан Уитни прокомментировал решение Департамента безопасности игроков оштрафовать Тома Уилсона на $ 5000 за удар Павла Бучневича.

«Очередное напоминание каждому идиоту, вопящему о том, что Тома Уилсона надо вышвырнуть из лиги… Его даже не дисквалифицировали», – написал Уитни в «твиттере».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.



Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (в пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.