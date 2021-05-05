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Кросби догнал Ягра по матчам с двумя и более голами за «Питтсбург»

Кросби догнал Ягра по матчам с двумя и более голами за «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ 0
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Накануне состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Маркус Петтерссон, Джейк Гюнцель, Сидни Кросби (дважды), Джейсон Цукер, Марк Фридман и Джон Марино. В активе Кросби также одна результативная передача.

Для Кросби эта игра в составе «Питтсбурга» стала 85-й с двумя и более голами за игру. таким обрзаом, Кросби догнал по этому показателю Яромира Ягра и вышел на второе место среди снайперов клуба. Лидер данной статистики — Марио Лемье, у которого 154 таких матча.

Напомним, Кросби обогнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ.

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