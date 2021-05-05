«Рейнджерс» уволил президента Дэвидсона и генменеджера Гортона, их заменит Крис Друри

«Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона, сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман.



По информации источника, новым президентом и генменеджером клуба станет Крис Друри, который на чемпионате мира — 2021 будет генеральным менеджером сборной США.



Напомним, что Друри провёл в «Рейнджерс» четыре года — с 2007-го по 2011-й — после чего завершил карьеру игрока из-за травмы колена.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона, отставая от «Нью-Йорк Айлендерс» на 10 очков. До конца регулярного сезона осталось три встречи.



По итогам регулярки по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в Кубок Стэнли.