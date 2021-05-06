Фото переполненных скамеек штрафников в матче «Рейнджерс» – «Вашингтон»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в матче регулярного чемпионата НХЛ между игроками «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» произошла драка уже на первой секунде встречи. В результате инцидента у «Рейнджерс» 5-минутные удаления заработали Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе. У «Вашингтона» штраф получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.

После этого на первой минуте удаления получили Брендан Смит и Том Уилсон, а на пятой – Михаэль Раффль, Ларс Эллер и Райан Строум. Таким образом, скамейки штрафников обеих команд к началу встречи были переполнены.

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:2.

Напомним, в предыдущем матче хоккеисты двух клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.