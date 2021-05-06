Массовая драка на первой секунде и рекорд НХЛ! Как «Рейнджерс» мстили Уилсону за Панарина

Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.

«Нью-Йорк Рейнджерс» крайне разочарован тем, что нападающий " Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон не был отстранен от матчей за свой ужасающий акт насилия прошлой ночью. Уилсон — рецидивист с долгой историей таких преступлений, и мы считаем шокирующим, что НХЛ и их служба безопасности не предприняла соответствующих действий и временно не отстранила его от матчей», — агрессивное заявление «Рейнджерс» после вердикта лиги по делу Уилсона намекало, что в повторной встрече этих команд обязательно будет какое-то продолжение.

Русские подрались с Томом Уилсоном! Он ударил лежачего Бучневича и швырнул на лёд Панарина Хлебушек даже не смог продолжить игру, а «Вашингтон», опять потерявший Овечкина, после потасовки перевернул ход встречи.

НХЛ не нашла повода, чтобы дисквалифицировать Уилсона хотя бы на одну игру, тогда как Артемий Панарин, едва не получивший тяжелейшую травму, досрочно закончил сезон, так что было ясно, что «Рейнджерс» попытаются устроить что-то в роде самосуда. Проблема была в том, что в составе парней с Бродвея нет здоровяков, способных адекватно призвать Уилсона к ответу, и дошло даже до того, что бывший тафгай Жорж Ларак, никогда не выступавший за клуб из Нью-Йорка, попросил у «Рейнджерс» контракт, чтобы разобраться с форвардом «Вашингтона».



Но к столь решительным мерам «синерубашечники» прибегать не стали и попытались справиться собственными силами. Уилсон не вышел на стартовую смену, но о хоккее в ней всё равно никто думать не собирался. Как только арбитр произвёл вбрасывание в центральном круге, на льду вспыхнула массовая драка «3 на 3»: Руни, Блэквелл и Ди Джузеппе со стороны хозяев площадки, Дауд, Хагелин и Хэтэуэй от «Вашингтона».

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Ни один из боёв не получился ярким, всё закончилось довольно быстро, однако настроение периоду было задано. На излёте первой минуты игры на лёд наконец вышел Уилсон, он успел даже принять шайбу, но тут же был в безапеляционной форме вызван на бой Бренданом Смитом. Канадский защитник «Рейнджерс» попытался наказать обидчика Панарина, но с великолепно подготовленным к такого рода действиям Уилсоном ему совладать не удалось.

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В начале пятой минуты периода случилось ещё два кулачных поединка: Битетто сцепился с Раффлем, а Строум с Эллером. Каждый из драчунов получил по 5 минут, и в штрафных боксах обеих команд стало тесновато.

Всё это действо немного напоминало знаменитый матч «Витязя» и «Авангарда» в январе 2010-го, хотя здесь команды всё-таки держались в рамках приличия и не было сомнений, что рано или поздно они начнут играть в хоккей. Но до конца стартового отрезка случился ещё один забавный эпизод: Кевин Руни спародировал позу, которой Уилсон провоцировал скамейку «Рейнджерс» в прошлом матче, Том это увидел и что-то высказал сопернику. В результате оба получили дисциплинарные десятиминутные штрафы.



Как итог периода — 100 минут штрафа на двоих и рекордные 6 драк в стартовые пять минут игры. Такого в истории НХЛ ещё никогда не было.

Одним из самых заряженных в стане «Рейнджерс» в этом матче был Павел Бучневич. Россиянин не вступал в драки, зато вообще не прокатывался мимо хоккеистов «Вашингтона», из-за чего уже в первом периоде получил два малых штрафа. И остатки второго удаления хоккеисты «Кэпиталз» реализовали в самом начале второго периода. Ти Джей Оши вывалился к воротам Георгиева с правого фланга и кистевым броском открыл счёт.

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Но Бучневич на этом не успокоился и вскоре повздорил с Энтони Мантой. Обмен любезностями закончился тем, что Павел ударил соперника черенком клюшки в лицо, за что получил от арбитров 5+10.

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И это большинство «Вашингтон» тоже реализовал. В этот раз у «столичных» уже получился нормальный розыгрыш, Орлов набросил от синей линии на пятачок, где самым расторопным оказался Оши, оформивший дубль.

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Вскоре «Вашингтон» забросил ещё и третью шайбу — отличился Ник Дауд. Для «Рейнджерс» всё складывалось печально, а единственной проблемой «столичных» была травма Тома Уилсона. Главный герой последних дней не появился на льду после своего десятиминутного штрафа: то ли действительно получил повреждение верхней части тела, как заявили в «Кэпиталз», то ли в «Вашингтоне» решили просто спрятать форварда от дальнейших стычек и провокаций. Так или иначе, «Рейнджерс» удалось-таки вывести канадца из строя.



В самом начале третьего периода Лафренье подарил «Рейнджерс» надежду, отличившись после классного паса Филипа Хитила. Но больше «синерубашечники» ничего сделать не смогли, а на 59-й минуте пропустили в пустые ворота от Оши. Американский форвард забил третий гол в матче, а Дмитрий Орлов оформил ассистентский хет-трик.



Тут же «Рейнджерс» забросили свою вторую шайбу, но это уже ни на что повлиять не смогло. «Вашингтон» снова выиграл в Нью-Йорке, а полноценной мести за Панарина у «синерубашечников» не получилось.