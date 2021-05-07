Капитан Канады: не сомневались, что отыграемся у России. Золото ЮЧМ много значит для меня

Капитан юниорской сборной Канады Шейн Райт прокомментировал победу команды над сборной России в финале юниорского чемпионата мира 2021 года (5:3).
«Мы впервые уступали в счёте? Мы не паниковали, сохраняли спокойствие, придерживались плана на игру и не сомневались, что отыграемся. Во втором периоде мы продолжали давить, сохраняли шайбу в чужой зоне, задействовали в розыгрыше всю пятёрку. Просто играли в свою игру, старались попроще, ничего особенного не выдумывать. Это принесло успех.
Было непросто готовиться к такому большому матчу, когда не играл весь сезон. Главное было не заглядывать далеко вперёд, идти от смены к смене, наслаждаться каждой секундой.
Это золото очень много значит для меня, для страны, для ребят, тренеров, персонала. Мы все пахали, выкладывались с самого первого дня. Горжусь всеми ребятами и тренерами.
По Бедарду и не скажешь, что он ещё очень юный. Он так держится, ведёт себя, невероятно скромный парень, замечательный партнёр по команде. Особенный игрок, провёл невероятный турнир», — передаёт слова Райта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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