Иржи Секач присоединился к сборной Чехии в ходе подготовки к ЧМ-2021

Сегодня, 7 мая, состоится товарищеский матч между сборными Чехии и Словакии. Начало встречи запланировано на 21:00 мск. Чешский хоккеист, бывший нападающий клуба КХЛ «Авангард» Иржи Секач сможет принять участие в игре, сообщает пресс-служба сборной Чехии в «Твиттере».
В официальном аккаунте чешской сборной в «твиттере» опубликовали список игроков, которые смогут принять участие в товарищеской встрече. Секач выступает под 92-м номером в своей национальной команде.
1 мая стало известно, что «Авангард» не стал продлевать контракт с Секачем. 28-летний игрок в нынешнем сезоне провёл 34 встречи регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при нулевом показателе полезности и 22 минутах штрафного времени. На счету чешского форварда шесть матчей в плей-офф и две заброшенные шайбы при коэффициенте полезности «-1».
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