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Иван Чехович набрал первое очко в НХЛ, отметившись голевой передачей в игре с «Аризоной»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Аризоной Койотс». Идёт 3-й период, гости ведут в счёте – 4:2.

На старте 2-го периода 22-летний российский нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович поучаствовал в голевой атаке Тимо Майера и заработал первый балл за результативность в своей заокеанской карьере.

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Чехович проводит лишь второй матч в НХЛ. В дебютной игре с «Колорадо Эвеланш» (0:3), состоявшейся 1 мая, он провёл на льду 10 минут 55 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».

Напомним, что Чехович провёл минувший сезон в КХЛ за нижегородский «Торпедо», за который отыграл 43 матча в регулярном чемпионате, отметившись 34 (17+17) результативными действиями при коэффициенте полезности «+11».