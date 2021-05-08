Эрикксон: каждый раз, когда Капризов с шайбой, чувствуешь, он может сотворить невероятное
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк поделился мнением о выступлении российского нападающего Кирилла Капризова.
Он – особенный игрок. Каждый раз, когда он получает шайбу, то ты буквально чувствуешь, что Кирилл может с ней сотворить что-то невероятное. И вся арена это чувствует. Без разницы, против кого играет Капризов, кто его опекает. Он создает множество голевых моментов, и это для «Миннесоты» очень здорово», – цитирует Эрикссона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Капризов провёл 53 матча и набрал 49 очков: забросил 27 шайб и отдал 22 результативные передачи.
После 53 матчей «Миннесота» занимает третье место в таблице Западного дивизиона и уже обеспечила себе место в плей-офф.
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству голевых передач за сезон для новичков
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