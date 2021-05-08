Гашек: «Тампа» выиграла Кубок Стэнли в прошлом сезоне благодаря Василевскому

Вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил игру голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, а также отметил вклад россиянина в прошлогодний успех команды.



«Он никогда не сдаётся. Он большой, он быстрый, он ловкий. Он играет в атлетическом стиле и даже крупнее меня. Он — причина, по которой «Тампа» в прошлом году взяла Кубок Стэнли», — приводит слова Гашека сайт НХЛ.



Василевский считается не только основным претендентом на «Везину» — награду, ежегодно вручаемую вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов, но и всерьёз рассматривается в качестве кандидата на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку своей команды.

Эспозито: без Василевского «Тампа» набрала бы вдвое меньше очков