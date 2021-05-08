Гашек: «Тампа» выиграла Кубок Стэнли в прошлом сезоне благодаря Василевскому

Вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил игру голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, а также отметил вклад россиянина в прошлогодний успех команды.
«Он никогда не сдаётся. Он большой, он быстрый, он ловкий. Он играет в атлетическом стиле и даже крупнее меня. Он — причина, по которой «Тампа» в прошлом году взяла Кубок Стэнли», — приводит слова Гашека сайт НХЛ.
Василевский считается не только основным претендентом на «Везину» — награду, ежегодно вручаемую вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов, но и всерьёз рассматривается в качестве кандидата на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку своей команды.
- 8 мая 2021
-
23:02
-
22:13
-
22:02
-
21:22
-
21:10
-
20:02
-
19:46
-
18:40
-
18:14
-
18:06
-
17:50
-
17:38
-
17:28
-
16:57
-
16:18
-
15:50
-
15:12
-
14:43
-
13:29
-
13:13
-
12:59
-
12:04
-
11:51
-
11:06
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:48
-
09:22
-
09:10
-
08:21
-
08:01
-
07:18