«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победную шайбу за «Питтсбург» забросил Джефф Картер. Результативной передачей отметился Фредерик Годро. Российский нападающий Евгений Малкин получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.
«Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на первом месте Восточного дивизиона, набрав 77 очков. «Баффало» финишировал на восьмом месте, набрав 37 очков.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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