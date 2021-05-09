«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победную шайбу за «Питтсбург» забросил Джефф Картер. Результативной передачей отметился Фредерик Годро. Российский нападающий Евгений Малкин получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

«Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на первом месте Восточного дивизиона, набрав 77 очков. «Баффало» финишировал на восьмом месте, набрав 37 очков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.