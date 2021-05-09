Прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас» потерял шансы на плей-офф

«Даллас Старз», являющийся финалистом Кубка Стэнли сезона 2019/2020, не смог пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата.

«Старз» с 58 очками расположились на пятом месте в Центральном дивизионе и потеряли шансы на выход в плей-офф. «Даллас» одержал 17 побед и потерпел 18 поражений. Впервые с сезона-2014/15 команда, игравшая в прошлогоднем розыгрыше финала Кубка Стэнли, не вышла в плей-офф.

«Далласу» осталось провести два матча регулярного чемпионата, 10 и 11 мая «Старз» на выезде сыграют с «Чикаго Блэкхоукс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.