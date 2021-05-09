В День Победы сборная России посетила храм Вооружённых сил России в парке «Патриот»

Сборная России по хоккею 9 мая, в День Победы, посетила Парк «Патриот», где возложила цветы к монументу «Матери Победителей».



«Национальная сборная России отмечает День Победы. В 10.00 утра команда прибыла в Парк «Патриот», где возложила цветы к монументу «Матери Победителей» и посетила Главный храм Вооруженных сил России. Далее сборная отправится на военный аэродром в Кубинке», – написала пресс-служба сборной в «твиттере».

Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее стало известно, что IIHF одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.