Во вратарской линии тоже не всё гладко, но паниковать точно не стоит. Команда Валерия Брагина всё равно станет одним из фаворитов турнира.

Кто сыграет за сборную России на чемпионате мира? В составе не будет даже Шипачёва

21 мая в Риге начнётся чемпионат мира 2021 года, который изначально планировался в Беларуси. Сборная России после четырёх матчей в рамках Еврочелленджа с белорусами и швейцарцами продолжает подготовку к главному турниру года. Постепенно начинает вырисовываться и состав россиян, хотя впереди ещё один этап Евротура и какие-то изменения всё равно будут.

Россия опять проиграла швейцарцам перед ЧМ! В этот раз наши даже ни разу не забили Игра подопечных Брагина оставила тяжёлое впечатление. Надеемся, что всё дело в пресловутых нагрузках.

Вратари: Александр Георгиев («Рейнджерс»), Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).

Из вратарей в Ригу не сможет прилететь Игорь Шестёркин, чью травму паха запустили в «Рейнджерс», но зато приедет другой «синерубашечник» — Александр Георгиев. Точно стоит ждать Александра Самонова из СКА, на роль третьего вратаря вполне подойдут два Ивана — Бочаров и новоиспечённый московский армеец Федотов. Не будет забывать и про «Даллас» с Антоном Худобиным.

Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы паха, запущенной в «Рейнджерс»

Защитники: Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба — «Металлург» Мг), Алексей Марченко («Локомотив»), Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (оба — СКА) Николай Кныжов («Сан-Хосе»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Артём Зуб, Никита Зайцев (оба — «Оттава»).

Большая конкуренция в оборонительной линии. Причём у сборной России будет достаточное число защитников для атакующих действий. Это и Егор Яковлев с Григорием Дроновым (оба закрывают большинство в «Магнитке»), и Никита Зайцев с его отличным броском.

Есть и габаритный Николай Кныжов из «Сан-Хосе», способный как следует отпахать в меньшинстве. Сильно прибавил в «Оттаве» Артём Зуб, а опыт Динара Хафизуллина, Влада Гаврикова и Алексея Марченко обязательно пригодится команде Валерия Брагина. Увы, из-за травмы не сыграет на ЧМ Дамир Шарипзянов из «Авангарда», который отлично блокирует броски.

Нападающие: Михаил Григоренко («Коламбус»), Максим Шалунов, Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Константин Окулов (все — ЦСКА), Денис Зернов, Сергей Толчинский (оба — «Авангард»), Иван Морозов, Василий Подколзин, Эмиль Галимов, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Кирилл Марченко (все — СКА), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (оба — «Ак Барс»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Павел Красковский («Локомотив»).

Фото: fhr.ru

Всё очень интересно в линии атаки. Не смогут помочь сборной России травмированный Вадим Шипачёв. Готов был приехать в сборную Владимир Тарасенко, но его «Сент-Луис» вышел в плей-офф НХЛ. А вот на Дениса Гурьянова из «Далласа» в тренерском штабе вполне могут рассчитывать. Вопрос — вызовут ли?

Вадим Шипачёв рассказал о травме и пожелал сборной удачи на чемпионате мира

От Коршкова, Бардакова и Моисеева в сборной уже отказались, а форвард Кирилл Семёнов заявил, что не сможет выложиться на турнире на 100%, поэтому попросил его не вызывать. Большая надежда будет возложена на молодёжь из СКА и «Ак Барса», а среди центральных нападающих даже без Шипачёва есть солидный выбор. Тут вам и Шалунов, и Григоренко, и Зернов, и Морозов.

Есть в сборной и таскальщики рояля. Например, Павел Карнаухов и Евгений Тимкин могут здорово закрыть меньшинство и сыграть в силовой хоккей, мешать ведущим звеньям соперников. Есть и те, кто должен делать результат. Например, Михаил Григоренко из «Коламбуса» и Александр Барабанов, у которого после обмена из «Торонто» в «Сан-Хосе» открылось второе дыхание. Очень интересно понаблюдать за Сергеем Толчинским, ведь этот нападающий здорово себя проявил в плей-офф КХЛ и получил звание MVP. Если, конечно, форвард «Авангарда» попадёт в окончательный список сборной России для поездки на мировое первенство.