«Барыс» подписал контракт с Эриком Мартинссоном

Шведский защитник Эрик Мартинссон стал первым новичком «Барыса» в текущем межсезонье, сообщает официальный сайт казахстанского клуба. Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.



Мартинссон почти всю свою карьеру провёл на родине, дважды становился чемпионом страны. В прошедшем сезоне Эрик выступал за команду «ХВ71» из Шведской элитной серии. За 56 матчей Мартинссон заработал 37 (5+32) баллов, став лучшим бомбардиром своей команды и лучшим ассистентом лиги среди защитников.



По итогам сезона «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» (2-4).



Напомним, ранее «Барыс» покинули сразу четыре игрока — голкипер Сергей Кудрявцев, а также защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми.

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